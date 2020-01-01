Poznaj tokenomikę LFGSwap Finance (LFG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LFG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę LFGSwap Finance (LFG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LFG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o LFGSwap Finance (LFG)

LFGSwap is a community-driven organization built to solve what might be called the "liquidity problem." One could define this problem as the inability of disparate forms of liquidity to connect with markets in a decentralized way, and vice versa. While other solutions provide incrementally progressive advances toward solving the problem of liquidity, LFGSwap's progress is intended to create a broader range of network effects. Rather than limiting itself to a single solution, LFGSwap intertwines many decentralized markets and instruments.

Oficjalna strona internetowa: https://app.lfgswap.finance/

Tokenomika i analiza cenowa LFGSwap Finance (LFG)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LFGSwap Finance (LFG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen.

Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00
Całkowita podaż: $ 1.00B
Podaż w obiegu: $ 0.00
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 22.42K
Historyczne maksimum: $ 0.082288
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika LFGSwap Finance (LFG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki LFGSwap Finance (LFG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LFG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LFG.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.