Informacje o Leverj Gluon (L2) Leverj decentralizes the most desirable features of derivatives trading by implementing them in cryptocurrencies and eliminating points of friction. With a tight focus on derivatives trading and the supporting ecosystem, Leverj has taken the approach of defining the product first. We have built a functioning exchange with a usable UI (user interface), decentralized identity, and provable audit. We plan to decentralize the back-end and add ecosystem features that will enable large players to move into the cryptocurrency world. Leverj decentralizes the most desirable features of derivatives trading by implementing them in cryptocurrencies and eliminating points of friction. With a tight focus on derivatives trading and the supporting ecosystem, Leverj has taken the approach of defining the product first. We have built a functioning exchange with a usable UI (user interface), decentralized identity, and provable audit. We plan to decentralize the back-end and add ecosystem features that will enable large players to move into the cryptocurrency world. Oficjalna strona internetowa: https://www.leverj.io/ Kup L2 teraz! Tokenomika i analiza cenowa Leverj Gluon (L2) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Leverj Gluon (L2), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 167.53K $ 167.53K $ 167.53K Całkowita podaż: $ 219.54M $ 219.54M $ 219.54M Podaż w obiegu: $ 219.54M $ 219.54M $ 219.54M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 167.53K $ 167.53K $ 167.53K Historyczne maksimum: $ 0.273661 $ 0.273661 $ 0.273661 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0007631 $ 0.0007631 $ 0.0007631 Dowiedz się więcej o cenie Leverj Gluon (L2) Tokenomika Leverj Gluon (L2): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Leverj Gluon (L2) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów L2, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów L2. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszL2 tokenomikę, poznaj cenę tokena L2na żywo! Prognoza ceny L2 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać L2? Nasza strona z prognozami cen L2 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena L2 już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.