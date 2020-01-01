Poznaj tokenomikę Let me do it for you (NOSE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NOSE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Let me do it for you (NOSE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NOSE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Let me do it for you (NOSE) / Tokenomika / Tokenomika Let me do it for you (NOSE) Odkryj kluczowe informacje o Let me do it for you (NOSE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Let me do it for you (NOSE) Inspired by the globally viral TikTok meme, $NOSE captures the heart of internet culture and community. At its core, $NOSE represents the iconic "Let me do it for you" meme featuring the lovable borzoi dog with an exceptionally long nose. This meme isn't just about a quirky image—it embodies a spirit of determination, selflessness, and humor. The borzoi's long nose symbolizes its ability to tackle challenges and "reach" goals that seem impossible, all while bringing a smile to people's faces. Oficjalna strona internetowa: https://www.x.com/nosecto Kup NOSE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Let me do it for you (NOSE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Let me do it for you (NOSE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.08K Całkowita podaż: $ 997.43M Podaż w obiegu: $ 974.57M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.37K Historyczne maksimum: $ 0.0023184 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Let me do it for you (NOSE) Tokenomika Let me do it for you (NOSE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Let me do it for you (NOSE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NOSE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NOSE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNOSE tokenomikę, poznaj cenę tokena NOSEna żywo! Prognoza ceny NOSE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NOSE? Nasza strona z prognozami cen NOSE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NOSE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.