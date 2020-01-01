Poznaj tokenomikę Legacy Frax Dollar (FRAX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FRAX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Legacy Frax Dollar (FRAX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FRAX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Legacy Frax Dollar (FRAX) / Tokenomika / Tokenomika Legacy Frax Dollar (FRAX) Odkryj kluczowe informacje o Legacy Frax Dollar (FRAX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Legacy Frax Dollar (FRAX) The first fractional-algorithmic stablecoin The first fractional-algorithmic stablecoin Oficjalna strona internetowa: https://frax.finance Kup FRAX teraz! Tokenomika i analiza cenowa Legacy Frax Dollar (FRAX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Legacy Frax Dollar (FRAX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 295.54M $ 295.54M $ 295.54M Całkowita podaż: $ 296.49M $ 296.49M $ 296.49M Podaż w obiegu: $ 296.49M $ 296.49M $ 296.49M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 295.54M $ 295.54M $ 295.54M Historyczne maksimum: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Historyczne minimum: $ 0.874536 $ 0.874536 $ 0.874536 Aktualna cena: $ 0.996596 $ 0.996596 $ 0.996596 Dowiedz się więcej o cenie Legacy Frax Dollar (FRAX) Tokenomika Legacy Frax Dollar (FRAX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Legacy Frax Dollar (FRAX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FRAX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FRAX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFRAX tokenomikę, poznaj cenę tokena FRAXna żywo! Prognoza ceny FRAX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FRAX? Nasza strona z prognozami cen FRAX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FRAX już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.