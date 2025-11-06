GiełdaDEX+
Aktualna cena League of Kingdoms to 0.0869 USD. Śledź aktualizacje cen LOKA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LOKA łatwo w MEXC już teraz.

Cena League of Kingdoms (LOKA)

Aktualna cena 1 LOKA do USD:

$0.0869
$0.0869
-4.40%1D
League of Kingdoms (LOKA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:44:45 (UTC+8)

Informacje o cenie League of Kingdoms (LOKA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.08462
$ 0.08462
Minimum 24h
$ 0.091598
$ 0.091598
Maksimum 24h

$ 0.08462
$ 0.08462

$ 0.091598
$ 0.091598

$ 5.37
$ 5.37

$ 0.04425999
$ 0.04425999

+0.70%

-4.40%

-18.61%

-18.61%

Aktualna cena League of Kingdoms (LOKA) wynosi $0.0869. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LOKA wahał się między $ 0.08462 a $ 0.091598, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LOKA w historii to $ 5.37, a najniższy to $ 0.04425999.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LOKA zmieniły się o +0.70% w ciągu ostatniej godziny, o -4.40% w ciągu 24 godzin i o -18.61% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o League of Kingdoms (LOKA)

$ 4.17M
$ 4.17M

--
--

$ 43.45M
$ 43.45M

48.01M
48.01M

500,000,000.0
500,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa League of Kingdoms wynosi $ 4.17M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LOKA w obiegu wynosi 48.01M, przy całkowitej podaży 500000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 43.45M.

Historia ceny League of Kingdoms (LOKA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny League of Kingdoms do USD wyniosła $ -0.00400145990486695.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny League of Kingdoms do USD wyniosła $ -0.0336030307.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny League of Kingdoms do USD wyniosła $ -0.0380528930.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny League of Kingdoms do USD wyniosła $ -0.1674309641518848.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00400145990486695-4.40%
30 Dni$ -0.0336030307-38.66%
60 dni$ -0.0380528930-43.78%
90 dni$ -0.1674309641518848-65.83%

Co to jest League of Kingdoms (LOKA)

League of Kingdoms is one of the world's first blockchain MMO strategy games. Gamers build kingdoms, farm resources, fight monsters (PvE), and compete with enemy kingdoms (PvP) or alliances (MMO) where all the land plots are non-fungible tokens (NFT) along with tokenizable resources, skins, and many other game assets. Currently, the free-to-play strategy game is available on mobile (Android, iOS), as well as on the PC.

The project team aims to build a game universe where gamers can have fun together while capitalizing on their digital assets, skills, and play-time. The project offers entertaining game content that appeals to not just crypto enthusiasts but also mainstream gamers.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla League of Kingdoms (LOKA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny League of Kingdoms (w USD)

Jaka będzie wartość League of Kingdoms (LOKA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w League of Kingdoms (LOKA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla League of Kingdoms.

Sprawdź teraz prognozę ceny League of Kingdoms!

Tokenomika League of Kingdoms (LOKA)

Zrozumienie tokenomiki League of Kingdoms (LOKA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LOKAjuż teraz!

Jaka jest dziś wartość League of Kingdoms (LOKA)?
Aktualna cena LOKA w USD wynosi 0.0869USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LOKA do USD?
Aktualna cena LOKA w USD wynosi $ 0.0869. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa League of Kingdoms?
Kapitalizacja rynkowa dla LOKA wynosi $ 4.17M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LOKA w obiegu?
W obiegu LOKA znajduje się 48.01M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LOKA?
LOKA osiąga ATH w wysokości 5.37 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LOKA?
LOKA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.04425999 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LOKA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LOKA wynosi -- USD.
Czy w tym roku LOKA pójdzie wyżej?
LOKA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LOKA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:44:45 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

