Informacje o cenie League of Kingdoms (LOKA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.08462 $ 0.08462 $ 0.08462 Minimum 24h $ 0.091598 $ 0.091598 $ 0.091598 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.08462$ 0.08462 $ 0.08462 Maksimum 24h $ 0.091598$ 0.091598 $ 0.091598 Historyczne maksimum $ 5.37$ 5.37 $ 5.37 Najniższa cena $ 0.04425999$ 0.04425999 $ 0.04425999 Zmiana ceny (1H) +0.70% Zmiana ceny (1D) -4.40% Zmiana ceny (7D) -18.61% Zmiana ceny (7D) -18.61%

Aktualna cena League of Kingdoms (LOKA) wynosi $0.0869. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LOKA wahał się między $ 0.08462 a $ 0.091598, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LOKA w historii to $ 5.37, a najniższy to $ 0.04425999.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LOKA zmieniły się o +0.70% w ciągu ostatniej godziny, o -4.40% w ciągu 24 godzin i o -18.61% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o League of Kingdoms (LOKA)

Kapitalizacja rynkowa $ 4.17M$ 4.17M $ 4.17M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 43.45M$ 43.45M $ 43.45M Podaż w obiegu 48.01M 48.01M 48.01M Całkowita podaż 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa League of Kingdoms wynosi $ 4.17M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LOKA w obiegu wynosi 48.01M, przy całkowitej podaży 500000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 43.45M.