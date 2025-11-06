Informacje o cenie Lazer Eyez (LZR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00284929$ 0.00284929 $ 0.00284929 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.31% Zmiana ceny (1D) +0.76% Zmiana ceny (7D) -18.05% Zmiana ceny (7D) -18.05%

Aktualna cena Lazer Eyez (LZR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LZR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LZR w historii to $ 0.00284929, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LZR zmieniły się o -0.31% w ciągu ostatniej godziny, o +0.76% w ciągu 24 godzin i o -18.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Lazer Eyez (LZR)

Kapitalizacja rynkowa $ 11.79K$ 11.79K $ 11.79K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 11.79K$ 11.79K $ 11.79K Podaż w obiegu 999.40M 999.40M 999.40M Całkowita podaż 999,398,619.759095 999,398,619.759095 999,398,619.759095

Obecna kapitalizacja rynkowa Lazer Eyez wynosi $ 11.79K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LZR w obiegu wynosi 999.40M, przy całkowitej podaży 999398619.759095. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.79K.