Aktualna cena Law Service Token to 0 USD. Śledź aktualizacje cen LST do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LST łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LST

Informacje o cenie LST

Czym jest LST

Biała księga LST

Oficjalna strona internetowa LST

Tokenomika LST

Prognoza cen LST

Logo Law Service Token

Cena Law Service Token (LST)

Nienotowany

Aktualna cena 1 LST do USD:

$0.000125
$0.000125$0.000125
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Law Service Token (LST) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:47:45 (UTC+8)

Informacje o cenie Law Service Token (LST) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.154729
$ 0.154729$ 0.154729

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena Law Service Token (LST) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LST wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LST w historii to $ 0.154729, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LST zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Law Service Token (LST)

$ 25.00K
$ 25.00K$ 25.00K

--
----

$ 125.00K
$ 125.00K$ 125.00K

200.00M
200.00M 200.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Law Service Token wynosi $ 25.00K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LST w obiegu wynosi 200.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 125.00K.

Historia ceny Law Service Token (LST) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Law Service Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Law Service Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Law Service Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Law Service Token do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 00.00%
60 dni$ 00.00%
90 dni$ 0--

Co to jest Law Service Token (LST)

Law Service Token (LST) is a utility token built on the Ethereum blockchain that powers a decentralized legal services platform. The platform enables users to submit legal requests directly on-chain using smart contracts, removing the need for intermediaries such as legal brokers or agencies. Verified legal professionals can respond to these requests through a reverse auction system, offering competitive pricing and transparent service terms.

All interactions—requests, responses, agreements, and payments—are immutably recorded on the blockchain, ensuring accountability and data integrity. The system also includes a staking mechanism that rewards users for long-term participation, reinforcing ecosystem stability. In September 2025, the platform will launch a pilot program with licensed law firms handling real legal cases, followed by the official release of a mobile application in February 2026.

By combining blockchain transparency, automated contracting, and global lawyer access, LST aims to create a fully Web3-native legal infrastructure.

Zasoby dla Law Service Token (LST)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Law Service Token (w USD)

Jaka będzie wartość Law Service Token (LST) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Law Service Token (LST) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Law Service Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny Law Service Token!

LST na lokalne waluty

Tokenomika Law Service Token (LST)

Zrozumienie tokenomiki Law Service Token (LST) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LSTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Law Service Token (LST)

Jaka jest dziś wartość Law Service Token (LST)?
Aktualna cena LST w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LST do USD?
Aktualna cena LST w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Law Service Token?
Kapitalizacja rynkowa dla LST wynosi $ 25.00K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LST w obiegu?
W obiegu LST znajduje się 200.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LST?
LST osiąga ATH w wysokości 0.154729 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LST?
LST zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LST?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LST wynosi -- USD.
Czy w tym roku LST pójdzie wyżej?
LST może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LST, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:47:45 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Law Service Token (LST)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

