Giełda MEXC / Cena krypto / Law Blocks (LBT) / Tokenomika / Tokenomika Law Blocks (LBT) Odkryj kluczowe informacje o Law Blocks (LBT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Law Blocks (LBT) What is Law Blocks AI Law Blocks AI is a Legal Tech Ecosystem. Key Features of Law Blocks AI: A) AI-generated legal documents, tailored to your state & country. B) Global AI - providing legal, medical & general information globally. C) Sharing & editing legal documents with your counterparts & legal team in real time with timestamp. D) E-signature/Digital Signature on Web3 — the only e-sign solution available on Web3. E) Uploading finalized documents securely post e-sign on IPFS (Inter Planetary File System) XDC Blockchain. F) Dispute Resolution through ADR(Alternate Dispute Resolution) Mediation & Arbitration, on Law Blocks AI platform. G) Online Legal Solutions - through Legal Experts globally. H) Dispute Resolutions through International Mediation & Arbitration Courts. Oficjalna strona internetowa: https://lawblocks.io/ Biała księga: https://lawblocks.io/static/media/Law_Blocks_AI_Whitepaper.96d4cffe57b623991ac7.pdf Kup LBT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Law Blocks (LBT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Law Blocks (LBT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 32.05M Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 245.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 130.84M Historyczne maksimum: $ 0.291525 Historyczne minimum: $ 0.01953918 Aktualna cena: $ 0.130837 Dowiedz się więcej o cenie Law Blocks (LBT) Tokenomika Law Blocks (LBT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Law Blocks (LBT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LBT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LBT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLBT tokenomikę, poznaj cenę tokena LBTna żywo! Prognoza ceny LBT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LBT? Nasza strona z prognozami cen LBT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LBT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.