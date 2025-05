Co to jest Law Blocks (LBT)

What is Law Blocks AI ? Law Blocks AI is a Legal Tech Ecosystem. Platform offers: 1) AI-generated legal Documents tailored to state & country. 2) Sharing and editing documents with your counterpart. 3) Cryptographic & Digital signature. 4) Uploading on Inter Planetary File System (IPFS), XDC Blockchain. 5) Artificial Intelligence at your fingertip, offering global information. 6) Alternative Dispute Resolution through Mediation and Arbitration. 7) Legal Counsellors worldwide to resolve disputes in Arbitration Courts. http://lawblocks.io http://Linktr.ee/lawblocks

Zasoby dla Law Blocks (LBT) Biała księga Oficjalna strona internetowa