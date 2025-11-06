Informacje o cenie Laura AI (LAURA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.02523582$ 0.02523582 $ 0.02523582 Najniższa cena $ 0.0000059$ 0.0000059 $ 0.0000059 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -2.87% Zmiana ceny (7D) -2.87%

Aktualna cena Laura AI (LAURA) wynosi $0.00000593. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LAURA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LAURA w historii to $ 0.02523582, a najniższy to $ 0.0000059.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LAURA zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -2.87% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Laura AI (LAURA)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Laura AI wynosi $ 5.93K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LAURA w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.93K.