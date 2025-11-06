GiełdaDEX+
Aktualna cena Launchium to 0 USD. Śledź aktualizacje cen LNCHM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LNCHM łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LNCHM

Informacje o cenie LNCHM

Czym jest LNCHM

Biała księga LNCHM

Oficjalna strona internetowa LNCHM

Tokenomika LNCHM

Prognoza cen LNCHM

Logo Launchium

Cena Launchium (LNCHM)

Nienotowany

Aktualna cena 1 LNCHM do USD:

--
----
+0.70%1D
Launchium (LNCHM) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Launchium (LNCHM) (USD)

Aktualna cena Launchium (LNCHM) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LNCHM wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LNCHM w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LNCHM zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +0.71% w ciągu 24 godzin i o -19.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Launchium (LNCHM)

Obecna kapitalizacja rynkowa Launchium wynosi $ 11.31K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LNCHM w obiegu wynosi 933.95M, przy całkowitej podaży 933946118.2794385. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.31K.

Historia ceny Launchium (LNCHM) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Launchium do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Launchium do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Launchium do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Launchium do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.71%
30 Dni$ 0-49.19%
60 dni$ 0-84.94%
90 dni$ 0--

Co to jest Launchium (LNCHM)

What is Launchium? Launchium is the world's first cross-platform social token launchpad. The project provides a platform that enables anyone to easily create and launch their own cryptocurrency token. Core Concept

Slogan: "Your Idea, Your Coin" Purpose: Enable anyone to tokenize their ideas Goal: Democratize token launches and make them accessible to everyone

Key Features

Quick Token Launch: Launch a token in just 60 seconds Low Cost: Token launch costs approximately $0.01 Solana-Based: Built on Solana blockchain for fast and low-cost transactions Social-Focused: Specifically designed for content creators and communities

Platform Details

Token Supply: 1 Billion LNCHM tokens Success Rate: 5-10% (projected) Cross-Platform: Ability to work across different platforms

Use Cases

Content creators launching their own tokens Communities creating their own economies Projects raising funds quickly and easily Developing social token economies

In summary, Launchium is a Solana-based social token launchpad platform that allows anyone to easily create and launch their own cryptocurrency token.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie.

Zasoby dla Launchium (LNCHM)

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Launchium (LNCHM)

Jaka jest dziś wartość Launchium (LNCHM)?
Aktualna cena LNCHM w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LNCHM do USD?
Aktualna cena LNCHM w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Launchium?
Kapitalizacja rynkowa dla LNCHM wynosi $ 11.31K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LNCHM w obiegu?
W obiegu LNCHM znajduje się 933.95M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LNCHM?
LNCHM osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LNCHM?
LNCHM zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LNCHM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LNCHM wynosi -- USD.
Czy w tym roku LNCHM pójdzie wyżej?
LNCHM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LNCHM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

