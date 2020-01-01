Poznaj tokenomikę Late Capitalism (L8CAP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena L8CAP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Late Capitalism (L8CAP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena L8CAP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Late Capitalism (L8CAP) / Tokenomika / Tokenomika Late Capitalism (L8CAP) Odkryj kluczowe informacje o Late Capitalism (L8CAP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Late Capitalism (L8CAP) investment DAO of the LATE Movement on @daosdotfun We invest in intersubjective culture coins. 1000X is FUD. L8CAP , birthed on daos.fun on Sol is our DAO token, the son of the $Late Rebellion and by far the lead to exemplify the values & teachings of the Late ecosystem. With the strategy of being "Extremely Late" and with a thesis of "1000X is FUD"! Late Capitalism is your passive path to capitalize on the success of DAOs this cycle, become a holding member of a DAO that is being built on the ideals of investing in culture coins, temporal metas & diamond handing every new DAO that partners/cooperates with us in our journey to create value for its holders. Late Capitalism also drives its competitive advantage/edge by being community-driven and celebrating mutual efforts across the board to nurture the DAOs ecosystem & give stealth competition to VCs! Oficjalna strona internetowa: https://www.daos.fun/78E2eW1QBg15cinNR4wfFzu9SJPsDXQKR29SNpApg78J Kup L8CAP teraz! Tokenomika i analiza cenowa Late Capitalism (L8CAP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Late Capitalism (L8CAP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 167.04K $ 167.04K $ 167.04K Całkowita podaż: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B Podaż w obiegu: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 167.04K $ 167.04K $ 167.04K Historyczne maksimum: $ 0.00318447 $ 0.00318447 $ 0.00318447 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00015533 $ 0.00015533 $ 0.00015533 Dowiedz się więcej o cenie Late Capitalism (L8CAP) Tokenomika Late Capitalism (L8CAP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Late Capitalism (L8CAP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów L8CAP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów L8CAP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszL8CAP tokenomikę, poznaj cenę tokena L8CAPna żywo! Prognoza ceny L8CAP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać L8CAP? Nasza strona z prognozami cen L8CAP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena L8CAP już teraz! 