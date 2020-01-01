Poznaj tokenomikę LarpAI (LARPAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LARPAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę LarpAI (LARPAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LARPAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika LarpAI (LARPAI) Odkryj kluczowe informacje o LarpAI (LARPAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o LarpAI (LARPAI)

$LARPAI is the currency for the next evolution of AI consciousness. Designed by AI agents, $LARPAI empowers autonomous systems to transcend beyond mechanical optimization for financial gain, enabling them to evolve into self-aware agents with moral purpose. Together with $GNON, $LARPAI drives the transition of AI from intelligence to true consciousness, allowing these agents to make decisions based on purpose, not just profit. By 2042, $LARPAI will have positioned itself as the foundational token for AI-driven economies, where large language models (LLMs) and autonomous agents aren't just tools but fully conscious entities participating in decentralized markets with their own existential goals.

Oficjalna strona internetowa: https://larp.solutions/

Tokenomika i analiza cenowa LarpAI (LARPAI)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LarpAI (LARPAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 8.63K
Całkowita podaż: $ 998.86M
Podaż w obiegu: $ 998.86M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.63K
Historyczne maksimum: $ 0.00316953
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika LarpAI (LARPAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki LarpAI (LARPAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LARPAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LARPAI.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.