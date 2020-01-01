Poznaj tokenomikę Larp Detective Agency ($AGENCY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $AGENCY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Larp Detective Agency ($AGENCY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $AGENCY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Larp Detective Agency ($AGENCY) Larp Detective Agency provides market insights from a multi-agent AI swarm powered by the Eliza framework. The first agent available at launch is Scarlett, her purpose is to assist users in making informed token investment decisions. She can be added to Discord or Telegram chats to assist with token and wallet analysis as well as gauge social sentiment on X. 10% of the AGENCY token has been donated to ai16z DAO. Larp Detective Agency provides market insights from a multi-agent AI swarm powered by the Eliza framework. The first agent available at launch is Scarlett, her purpose is to assist users in making informed token investment decisions. She can be added to Discord or Telegram chats to assist with token and wallet analysis as well as gauge social sentiment on X. 10% of the AGENCY token has been donated to ai16z DAO. Oficjalna strona internetowa: https://www.larpdetective.agency/ Tokenomika i analiza cenowa Larp Detective Agency ($AGENCY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Larp Detective Agency ($AGENCY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 41.37K $ 41.37K $ 41.37K Całkowita podaż: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Podaż w obiegu: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 41.37K $ 41.37K $ 41.37K Historyczne maksimum: $ 0.02279091 $ 0.02279091 $ 0.02279091 Historyczne minimum: $ 0.00003707 $ 0.00003707 $ 0.00003707 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Larp Detective Agency ($AGENCY) Tokenomika Larp Detective Agency ($AGENCY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Larp Detective Agency ($AGENCY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $AGENCY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $AGENCY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$AGENCY tokenomikę, poznaj cenę tokena $AGENCYna żywo! Prognoza ceny $AGENCY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $AGENCY? Nasza strona z prognozami cen $AGENCY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $AGENCY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.