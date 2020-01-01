Tokenomika Landlord Ronald ($LANDLORD)
Informacje o Landlord Ronald ($LANDLORD)
Ronald, the wealthiest $LANDLORD on Solana, is not just rich—he’s Trumps & Robert Kiyosaki's go-to for property loans. He also rules over the boys club by MATT FURIE, collecting rent from Brett, Pepe, Andy and Landwolf. Chaos is constant: the boys throw loud parties, the hallway reeks of marijuana, and neighbors are up in arms about Doogle, who’s desperate to join the in-crowd and is notorious for carrying weapons. we have original art work and we are planning to launch series of video 1/2 ep each week about LANDLORD RONALD life
Tokenomika i analiza cenowa Landlord Ronald ($LANDLORD)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Landlord Ronald ($LANDLORD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Landlord Ronald ($LANDLORD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Landlord Ronald ($LANDLORD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów $LANDLORD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów $LANDLORD.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumiesz$LANDLORD tokenomikę, poznaj cenę tokena $LANDLORDna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.