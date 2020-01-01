Poznaj tokenomikę LambosForVirgins (VIRGIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VIRGIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę LambosForVirgins (VIRGIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VIRGIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o LambosForVirgins (VIRGIN) LambosForVirgins is a project that is tackling the declining birth-rate globally. Virgins have the opportunity to get dates and have babies by driving their lamborghini. How? you might ask. Theres 2 avenues: - The virgin owns a bag of $VIRGIN, trades it right and sells it for big profits to buy a lamborghini. - The protocol has a random raffle at certain big milestones, the raffle chooses a select few $VIRGIN holders randomly and they will receive a lamborghini by the team. Yes its outrageous, but humanity matters. and so does humour and fun.

Oficjalna strona internetowa: https://lambosforvirgins.com/ Tokenomika i analiza cenowa LambosForVirgins (VIRGIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LambosForVirgins (VIRGIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 105.86K Całkowita podaż: $ 895.00M Podaż w obiegu: $ 590.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 160.58K Historyczne maksimum: $ 0.00569195 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00017942 Tokenomika LambosForVirgins (VIRGIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LambosForVirgins (VIRGIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VIRGIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VIRGIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.