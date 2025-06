Co to jest Lambda (LAMB)

Lambda Network is a fast, advanced and scalable Web 3 infrastructure with blockchain and data storage capabilities provides data availability layer and on-chain NFT storage. The blockchain of Lambda Network is based on Cosmos SDK and Tendermint, will support EVM and Solidity smart contracts that users can freely deploy. Lambda Storage will provide secure and high-speed data storage services for on-chain NFTs.

