Informacje o cenie LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00509577$ 0.00509577 $ 0.00509577 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -2.08% Zmiana ceny (1D) -0.21% Zmiana ceny (7D) -49.45% Zmiana ceny (7D) -49.45%

Aktualna cena LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VLAMA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VLAMA w historii to $ 0.00509577, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VLAMA zmieniły się o -2.08% w ciągu ostatniej godziny, o -0.21% w ciągu 24 godzin i o -49.45% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

Kapitalizacja rynkowa $ 111.05K$ 111.05K $ 111.05K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 111.05K$ 111.05K $ 111.05K Podaż w obiegu 199.59M 199.59M 199.59M Całkowita podaż 199,586,058.10522154 199,586,058.10522154 199,586,058.10522154

Obecna kapitalizacja rynkowa LAMA Trust Coin V2 wynosi $ 111.05K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VLAMA w obiegu wynosi 199.59M, przy całkowitej podaży 199586058.10522154. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 111.05K.