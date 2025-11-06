GiełdaDEX+
Aktualna cena LAMA Trust Coin V2 to 0 USD. Śledź aktualizacje cen VLAMA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VLAMA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o VLAMA

Informacje o cenie VLAMA

Czym jest VLAMA

Biała księga VLAMA

Oficjalna strona internetowa VLAMA

Tokenomika VLAMA

Prognoza cen VLAMA

Logo LAMA Trust Coin V2

Cena LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 VLAMA do USD:

$0.00055642
-0.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:46:50 (UTC+8)

Informacje o cenie LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.00509577
$ 0
-2.08%

-0.21%

-49.45%

-49.45%

Aktualna cena LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VLAMA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VLAMA w historii to $ 0.00509577, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VLAMA zmieniły się o -2.08% w ciągu ostatniej godziny, o -0.21% w ciągu 24 godzin i o -49.45% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

$ 111.05K
--
$ 111.05K
199.59M
199,586,058.10522154
Obecna kapitalizacja rynkowa LAMA Trust Coin V2 wynosi $ 111.05K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VLAMA w obiegu wynosi 199.59M, przy całkowitej podaży 199586058.10522154. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 111.05K.

Historia ceny LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny LAMA Trust Coin V2 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny LAMA Trust Coin V2 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny LAMA Trust Coin V2 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny LAMA Trust Coin V2 do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.21%
30 Dni$ 0-20.84%
60 dni$ 0-74.52%
90 dni$ 0--

Co to jest LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

VLAMA is a decentralized finance (DeFi) project built on the Binance Smart Chain (BSC). The project aims to provide users with secure and transparent financial services, including token swaps, yield farming, and liquidity provision. VLAMA’s smart contracts are designed to facilitate automated transactions with low fees and high efficiency. The platform supports a community-driven ecosystem, allowing users to participate in governance and contribute to the growth of the project. VLAMA emphasizes transparency, security, and ease of use for both new and experienced participants in the DeFi space.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny LAMA Trust Coin V2 (w USD)

Jaka będzie wartość LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla LAMA Trust Coin V2.

Sprawdź teraz prognozę ceny LAMA Trust Coin V2!

VLAMA na lokalne waluty

Tokenomika LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

Zrozumienie tokenomiki LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VLAMAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

Jaka jest dziś wartość LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)?
Aktualna cena VLAMA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena VLAMA do USD?
Aktualna cena VLAMA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa LAMA Trust Coin V2?
Kapitalizacja rynkowa dla VLAMA wynosi $ 111.05K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż VLAMA w obiegu?
W obiegu VLAMA znajduje się 199.59M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) VLAMA?
VLAMA osiąga ATH w wysokości 0.00509577 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla VLAMA?
VLAMA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu VLAMA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla VLAMA wynosi -- USD.
Czy w tym roku VLAMA pójdzie wyżej?
VLAMA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny VLAMA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

