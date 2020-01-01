Tokenomika LakeViewMeta (LVM)

Odkryj kluczowe informacje o LakeViewMeta (LVM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o LakeViewMeta (LVM)

LakeView-Meta (LVM) is an open-world metaverse, available on PC and Android, that combines multi-chain capability with P2E/C2E gaming, NFTs, staking, with future plans for a launch pad and more

Oficjalna strona internetowa:
http://www.lakeviewmeta.com

Tokenomika i analiza cenowa LakeViewMeta (LVM)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LakeViewMeta (LVM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 38.80K
Całkowita podaż:
$ 917.88M
Podaż w obiegu:
$ 917.88M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 38.80K
Historyczne maksimum:
$ 0.00124219
Historyczne minimum:
$ 0
Aktualna cena:
$ 0
Tokenomika LakeViewMeta (LVM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki LakeViewMeta (LVM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów LVM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów LVM.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszLVM tokenomikę, poznaj cenę tokena LVMna żywo!

Prognoza ceny LVM

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LVM? Nasza strona z prognozami cen LVM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.