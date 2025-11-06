Informacje o cenie Lack Of Memes (MEMELESS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00152836$ 0.00152836 $ 0.00152836 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.84% Zmiana ceny (1D) +3.83% Zmiana ceny (7D) -22.01% Zmiana ceny (7D) -22.01%

Aktualna cena Lack Of Memes (MEMELESS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEMELESS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEMELESS w historii to $ 0.00152836, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MEMELESS zmieniły się o -0.84% w ciągu ostatniej godziny, o +3.83% w ciągu 24 godzin i o -22.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Lack Of Memes (MEMELESS)

Kapitalizacja rynkowa $ 15.97K$ 15.97K $ 15.97K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 15.97K$ 15.97K $ 15.97K Podaż w obiegu 999.75M 999.75M 999.75M Całkowita podaż 999,746,800.089233 999,746,800.089233 999,746,800.089233

Obecna kapitalizacja rynkowa Lack Of Memes wynosi $ 15.97K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEMELESS w obiegu wynosi 999.75M, przy całkowitej podaży 999746800.089233. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.97K.