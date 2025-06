Co to jest Kyberdyne (KBD)

Kyberdyne is a DBG (Deck-Building Game) with a Rogue-like mechanism built by an AAA game studio. Kyberdyne brings high quality gaming elements to blockchain game players, enabling them to build their own dream team and earn unique rewards.

