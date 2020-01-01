Poznaj tokenomikę kwantxbt (KWANT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KWANT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę kwantxbt (KWANT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KWANT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika kwantxbt (KWANT) Odkryj kluczowe informacje o kwantxbt (KWANT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o kwantxbt (KWANT)

kwantxbt is a Top Hat AI agent trained on technical analysis. Using image processors and AI, kwantxbt is able to analyze charts and provide valuable data, targets, and learnings to users. Kwant has been training using thousands of available charts across both crypto and traditional equity assets. His knowledge base also includes entire books written on technical analysis. He is designed to help people learn and make informed trading decisions.

Oficjalna strona internetowa: https://tophat.one/token/0e8a81e8-249b-418a-97d4-d9d4541550b4

Tokenomika i analiza cenowa kwantxbt (KWANT)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla kwantxbt (KWANT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 47.39K
Całkowita podaż: $ 994.67M
Podaż w obiegu: $ 930.19M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 50.68K
Historyczne maksimum: $ 0.02692442
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika kwantxbt (KWANT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki kwantxbt (KWANT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KWANT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KWANT.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszKWANT tokenomikę, poznaj cenę tokena KWANTna żywo!

Prognoza ceny KWANT

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KWANT? Nasza strona z prognozami cen KWANT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.