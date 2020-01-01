Poznaj tokenomikę Kurobi (KURO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KURO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Kurobi (KURO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KURO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Kurobi (KURO) / Tokenomika / Tokenomika Kurobi (KURO) Odkryj kluczowe informacje o Kurobi (KURO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Kurobi (KURO) Monetise your time: Accept 1:1 call bookings, sell NFT Tickets for live events and get paid in crypto or cash. Monetise your time: Accept 1:1 call bookings, sell NFT Tickets for live events and get paid in crypto or cash. Oficjalna strona internetowa: https://kurobi.io/ Kup KURO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Kurobi (KURO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kurobi (KURO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 354.77 $ 354.77 $ 354.77 Całkowita podaż: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Podaż w obiegu: $ 25.97M $ 25.97M $ 25.97M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.46K $ 5.46K $ 5.46K Historyczne maksimum: $ 0.230177 $ 0.230177 $ 0.230177 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Kurobi (KURO) Tokenomika Kurobi (KURO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kurobi (KURO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KURO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KURO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKURO tokenomikę, poznaj cenę tokena KUROna żywo! Prognoza ceny KURO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KURO? Nasza strona z prognozami cen KURO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KURO już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.