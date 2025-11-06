GiełdaDEX+
Aktualna cena Kura to 0.04368308 USD. Śledź aktualizacje cen KURA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KURA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o KURA

Informacje o cenie KURA

Czym jest KURA

Biała księga KURA

Oficjalna strona internetowa KURA

Tokenomika KURA

Prognoza cen KURA

Cena Kura (KURA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 KURA do USD:

$0.04368308
+2.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Kura (KURA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:44:12 (UTC+8)

Informacje o cenie Kura (KURA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.04214295
Minimum 24h
$ 0.04444351
Maksimum 24h

$ 0.04214295
$ 0.04444351
$ 1.47
$ 0.0377842
+1.11%

+2.94%

-18.21%

-18.21%

Aktualna cena Kura (KURA) wynosi $0.04368308. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KURA wahał się między $ 0.04214295 a $ 0.04444351, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KURA w historii to $ 1.47, a najniższy to $ 0.0377842.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KURA zmieniły się o +1.11% w ciągu ostatniej godziny, o +2.94% w ciągu 24 godzin i o -18.21% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kura (KURA)

$ 43.14K
--
$ 142.23K
987.51K
3,256,047.181135187
Obecna kapitalizacja rynkowa Kura wynosi $ 43.14K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KURA w obiegu wynosi 987.51K, przy całkowitej podaży 3256047.181135187. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 142.23K.

Historia ceny Kura (KURA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Kura do USD wyniosła $ +0.00124677.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Kura do USD wyniosła $ -0.0421913290.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Kura do USD wyniosła $ -0.0421091917.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Kura do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00124677+2.94%
30 Dni$ -0.0421913290-96.58%
60 dni$ -0.0421091917-96.39%
90 dni$ 0--

Co to jest Kura (KURA)

Kura is a decentralized exchange (DEX) on the Sei Network for spot trading and liquidity provision across multiple AMM curves, with concentrated liquidity by default. Powered by an x(3,3) model, it offers flexible locking, liquid voting, and emissions based incentives. Holders can convert KURA to xKURA to participate in governance, direct emissions, and earn 100% of protocol rewards including trading fees, voting incentives, and PvP rebase rewards.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Kura (w USD)

Jaka będzie wartość Kura (KURA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Kura (KURA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Kura.

Sprawdź teraz prognozę ceny Kura!

KURA na lokalne waluty

Tokenomika Kura (KURA)

Zrozumienie tokenomiki Kura (KURA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KURAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Kura (KURA)

Jaka jest dziś wartość Kura (KURA)?
Aktualna cena KURA w USD wynosi 0.04368308USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KURA do USD?
Aktualna cena KURA w USD wynosi $ 0.04368308. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Kura?
Kapitalizacja rynkowa dla KURA wynosi $ 43.14K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KURA w obiegu?
W obiegu KURA znajduje się 987.51K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KURA?
KURA osiąga ATH w wysokości 1.47 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KURA?
KURA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.0377842 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KURA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KURA wynosi -- USD.
Czy w tym roku KURA pójdzie wyżej?
KURA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KURA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Kura (KURA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

