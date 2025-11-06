Informacje o cenie Kura (KURA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.04214295 Maksimum 24h $ 0.04444351 Historyczne maksimum $ 1.47 Najniższa cena $ 0.0377842 Zmiana ceny (1H) +1.11% Zmiana ceny (1D) +2.94% Zmiana ceny (7D) -18.21%

Aktualna cena Kura (KURA) wynosi $0.04368308. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KURA wahał się między $ 0.04214295 a $ 0.04444351, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KURA w historii to $ 1.47, a najniższy to $ 0.0377842.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KURA zmieniły się o +1.11% w ciągu ostatniej godziny, o +2.94% w ciągu 24 godzin i o -18.21% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kura (KURA)

Kapitalizacja rynkowa $ 43.14K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 142.23K Podaż w obiegu 987.51K Całkowita podaż 3,256,047.181135187

Obecna kapitalizacja rynkowa Kura wynosi $ 43.14K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KURA w obiegu wynosi 987.51K, przy całkowitej podaży 3256047.181135187. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 142.23K.