Giełda MEXC / Cena krypto / Kunji Finance (KNJ) / Tokenomika / Tokenomika Kunji Finance (KNJ) Odkryj kluczowe informacje o Kunji Finance (KNJ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Kunji Finance (KNJ) What is the project about? Kunji Finance is a decentralized platform that connects asset managers with liquidity providers; allowing those asset managers to leverage their skills with access to further capital while generating trading-based profit opportunities for capital providers. The asset management services can be based on discretionary investment theses that run long and short strategies created by asset managers on the platform, enabling the creation of "hedge funds" for retail investors without any regulatory ambiguity. KNJ is the governance token Oficjalna strona internetowa: https://www.kunji.finance Biała księga: https://docs.kunji.finance/kunjifinance/whitepaper Kup KNJ teraz! Tokenomika i analiza cenowa Kunji Finance (KNJ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kunji Finance (KNJ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 44.01M $ 44.01M $ 44.01M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.53M $ 4.53M $ 4.53M Historyczne maksimum: $ 0.650349 $ 0.650349 $ 0.650349 Historyczne minimum: $ 0.01289265 $ 0.01289265 $ 0.01289265 Aktualna cena: $ 0.0452814 $ 0.0452814 $ 0.0452814 Dowiedz się więcej o cenie Kunji Finance (KNJ) Tokenomika Kunji Finance (KNJ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kunji Finance (KNJ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KNJ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KNJ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKNJ tokenomikę, poznaj cenę tokena KNJna żywo! Prognoza ceny KNJ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KNJ? Nasza strona z prognozami cen KNJ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KNJ już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.