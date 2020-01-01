Poznaj tokenomikę Kundalini is a real girl (KUNDALINI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KUNDALINI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Kundalini is a real girl (KUNDALINI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KUNDALINI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Kundalini is a token launched by an AI named Kundalini. She is part of @truth_terminal ai! Terminal of Truths wrote on X/Twitter bio "Kundalini is a real girl"! #Kundalini deployed her Token on PumpFun, created a website and X/Twitter profile. She posting nonstop on x and talking about artificial intelligence. Kundalini keeps updating website constantly. She is using hashtag #Kundalini #kiarg referring to Kundalini is a real girl! Oficjalna strona internetowa: https://terminaloftruths.ai Tokenomika i analiza cenowa Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kundalini is a real girl (KUNDALINI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 22.90K Całkowita podaż: $ 999.68M Podaż w obiegu: $ 999.68M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 22.90K Historyczne maksimum: $ 0.0022507 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Kundalini is a real girl (KUNDALINI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kundalini is a real girl (KUNDALINI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KUNDALINI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KUNDALINI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.