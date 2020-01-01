Poznaj tokenomikę KUB Coin (KUB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KUB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę KUB Coin (KUB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KUB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / KUB Coin (KUB) / Tokenomika / Tokenomika KUB Coin (KUB) Odkryj kluczowe informacje o KUB Coin (KUB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o KUB Coin (KUB) The KUB Coin (KUB) is the native utility coin powering the KUB Chain, serving as a cornerstone of its growing ecosystem. It facilitates on-chain gas fee payments, can be converted into fee credits on the Bitkub Exchange, and enables staking for Validators and Delegators to actively secure and govern the network. KUB also supports seamless exchanges with various digital assets and unlocks exclusive services and benefits from KUB Chain's partners, driving innovation and collaboration within the blockchain ecosystem. Additionally, KUB is listed on Thailand's leading Bitkub Exchange and other international cryptocurrency exchanges, ensuring accessibility and global reach. Oficjalna strona internetowa: https://kubchain.com/ Biała księga: https://www.bitkubchain.com/docs/EN_Bitkub_Chain_WhitePaper_V3.3.pdf Kup KUB teraz! Tokenomika i analiza cenowa KUB Coin (KUB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KUB Coin (KUB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 136.10M Całkowita podaż: $ 110.00M Podaż w obiegu: $ 88.85M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 168.50M Historyczne maksimum: $ 17.24 Historyczne minimum: $ 0.381968 Aktualna cena: $ 1.53 Dowiedz się więcej o cenie KUB Coin (KUB) Tokenomika KUB Coin (KUB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KUB Coin (KUB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KUB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KUB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKUB tokenomikę, poznaj cenę tokena KUBna żywo! Prognoza ceny KUB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KUB? Nasza strona z prognozami cen KUB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KUB już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.