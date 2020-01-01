Poznaj tokenomikę Kroak on Kaspa (KROAK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KROAK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Kroak on Kaspa (KROAK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KROAK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Kroak on Kaspa (KROAK) / Tokenomika / Tokenomika Kroak on Kaspa (KROAK) Odkryj kluczowe informacje o Kroak on Kaspa (KROAK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Kroak on Kaspa (KROAK) $KROAK is a meme coin that was deployed on KRC-20 and was 100% fair launched. KROAK aims to build a strong community of meme-coin enthusiasts who are interested in changing the negative sentiments growing in the crypto space. KROAK works to use its meme-ability to uplift community members and promote morally sound crypto practices. KROAKS narrative begins like this… After KROAKing all his coins on frog-memes, KROAK has come back to avenge his gains and become a rich frog by building the strongest community in all of crypto. Oficjalna strona internetowa: https://www.kroakonkaspa.com/ Kup KROAK teraz! Tokenomika i analiza cenowa Kroak on Kaspa (KROAK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kroak on Kaspa (KROAK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 431.39K $ 431.39K $ 431.39K Całkowita podaż: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Podaż w obiegu: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 431.39K $ 431.39K $ 431.39K Historyczne maksimum: $ 0.00371105 $ 0.00371105 $ 0.00371105 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00062562 $ 0.00062562 $ 0.00062562 Dowiedz się więcej o cenie Kroak on Kaspa (KROAK) Tokenomika Kroak on Kaspa (KROAK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kroak on Kaspa (KROAK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KROAK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KROAK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKROAK tokenomikę, poznaj cenę tokena KROAKna żywo! Prognoza ceny KROAK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KROAK? Nasza strona z prognozami cen KROAK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KROAK już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.