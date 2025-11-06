Informacje o cenie Kovu ($KOVU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +2.56% Zmiana ceny (7D) -21.88% Zmiana ceny (7D) -21.88%

Aktualna cena Kovu ($KOVU) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs $KOVU wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs $KOVU w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki $KOVU zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +2.56% w ciągu 24 godzin i o -21.88% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kovu ($KOVU)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.61K$ 5.61K $ 5.61K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.61K$ 5.61K $ 5.61K Podaż w obiegu 999.92M 999.92M 999.92M Całkowita podaż 999,919,234.792009 999,919,234.792009 999,919,234.792009

Obecna kapitalizacja rynkowa Kovu wynosi $ 5.61K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż $KOVU w obiegu wynosi 999.92M, przy całkowitej podaży 999919234.792009. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.61K.