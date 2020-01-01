Poznaj tokenomikę Kontos (KOS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KOS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Kontos (KOS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KOS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Kontos (KOS) / Tokenomika / Tokenomika Kontos (KOS) Odkryj kluczowe informacje o Kontos (KOS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Kontos (KOS) Kontos is a zk-powered and AI-enhanced chain-abstraction infrastructure powered Zecrey Labs. Kontos especially focus on the following abstractions: account, asset, chain and action abstractions. Its superior architecture enables users to enjoy numerous features, including gas-less transactions, asset-less operations, and key-less with higher security. By offering a single account for multiple blockchains, Kontos simplifies the usability of blockchain-based applications and provides an easy entry point into the world of web3. It streamlines managing and trading assets across networks. It simplifies cross-chain transactions with innovative chain, account, asset, and action abstractions, revolutionizing multi-chain navigation. With these unique features, Kontos is revolutionizing the traditional blockchain ecosystem and paving the way for the decentralized future. We're also backed by top investors: Binance Labs, Spartan Group, Shima Capital, Fenbushi Capital, .etc. Oficjalna strona internetowa: https://www.kontos.io

Kup KOS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Kontos (KOS)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kontos (KOS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 165.79K $ 165.79K $ 165.79K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 190.76M $ 190.76M $ 190.76M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 869.10K $ 869.10K $ 869.10K Historyczne maksimum: $ 1.025 $ 1.025 $ 1.025 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00085108 $ 0.00085108 $ 0.00085108 Dowiedz się więcej o cenie Kontos (KOS) Tokenomika Kontos (KOS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kontos (KOS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KOS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KOS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKOS tokenomikę, poznaj cenę tokena KOSna żywo! Prognoza ceny KOS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KOS? Nasza strona z prognozami cen KOS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KOS już teraz! 