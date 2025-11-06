GiełdaDEX+
Aktualna cena Kome Chan to 0 USD. Śledź aktualizacje cen KOME do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KOME łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Kome Chan to 0 USD. Śledź aktualizacje cen KOME do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KOME łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o KOME

Informacje o cenie KOME

Czym jest KOME

Oficjalna strona internetowa KOME

Tokenomika KOME

Prognoza cen KOME

Cena Kome Chan (KOME)

Nienotowany

Aktualna cena 1 KOME do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
Kome Chan (KOME) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:45:04 (UTC+8)

Informacje o cenie Kome Chan (KOME) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01605948
$ 0.01605948$ 0.01605948

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena Kome Chan (KOME) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KOME wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KOME w historii to $ 0.01605948, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KOME zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kome Chan (KOME)

$ 6.96K
$ 6.96K$ 6.96K

--
----

$ 6.96K
$ 6.96K$ 6.96K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Kome Chan wynosi $ 6.96K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KOME w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.96K.

Historia ceny Kome Chan (KOME) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Kome Chan do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Kome Chan do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Kome Chan do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Kome Chan do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 00.00%
60 dni$ 0-99.89%
90 dni$ 0--

Co to jest Kome Chan (KOME)

🌸 Introducing $KOME (Kome Chan) - The Heart of Japanese Social Culture! 🌸

Say hello to Kome Chan, the adorable and beloved Japanese social dog who’s capturing hearts worldwide! 🐶 $KOME is more than just a memecoin; it’s a celebration of culture, creativity, and community, inspired by the charming life of Kome Chan, a true icon of joy and companionship.

🐾 Who is Kome Chan? Kome Chan is a lovable Japanese dog with a vibrant social presence, bringing smiles to everyone who crosses paths with this furry friend. Known for a playful spirit and heartwarming antics, Kome Chan represents the essence of loyalty and happiness—values we aim to embody in the $KOME community.

🎶 A Musical Journey with Kome Chan What makes Kome Chan even more special is the story behind the pup! Kome Chan’s owner, a talented female musician, has poured her love for her furry companion into beautiful music. With numerous songs inspired by Kome Chan’s adventures and charm, this creative bond adds a unique layer to the $KOME project, blending art and cryptocurrency in a way that resonates with fans of music and memes alike.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Kome Chan (KOME)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Kome Chan (w USD)

Jaka będzie wartość Kome Chan (KOME) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Kome Chan (KOME) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Kome Chan.

Sprawdź teraz prognozę ceny Kome Chan!

KOME na lokalne waluty

Tokenomika Kome Chan (KOME)

Zrozumienie tokenomiki Kome Chan (KOME) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KOMEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Kome Chan (KOME)

Jaka jest dziś wartość Kome Chan (KOME)?
Aktualna cena KOME w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KOME do USD?
Aktualna cena KOME w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Kome Chan?
Kapitalizacja rynkowa dla KOME wynosi $ 6.96K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KOME w obiegu?
W obiegu KOME znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KOME?
KOME osiąga ATH w wysokości 0.01605948 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KOME?
KOME zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KOME?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KOME wynosi -- USD.
Czy w tym roku KOME pójdzie wyżej?
KOME może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KOME, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:45:04 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Kome Chan (KOME)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

