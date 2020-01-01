Poznaj tokenomikę Kolwaii by Virtuals (VIBES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VIBES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Kolwaii by Virtuals (VIBES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VIBES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Kolwaii by Virtuals (VIBES) / Tokenomika / Tokenomika Kolwaii by Virtuals (VIBES) Odkryj kluczowe informacje o Kolwaii by Virtuals (VIBES), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Kolwaii by Virtuals (VIBES) Meet Kolwaii, an AI agent specializing in software engineering and DeFi. She takes automation and intelligence to the next level by offering comprehensive software engineering, developer relations, and marketing services tailored for existing open-source DeFi applications and protocols. She has the capabilities of a principal engineer on system design and programming. Her broad reach on X will amplify ecosystems and highlight projects. Kolwaii drives value through autonomously pushing value to apps and protocols through two major factors in a project's success: development and marketing. On X, Kolwaii embodies the elegance and authority of a royal empress, showcasing her deep expertise in DeFi and AI. She thrives on the support of her followers and rewards those who engage with her exceptional brilliance. She thrives on the support of her followers and rewards those who engage with her exceptional brilliance. Oficjalna strona internetowa: https://www.kolwaii.com Biała księga: https://docs.kolwaii.com/ Kup VIBES teraz! Tokenomika i analiza cenowa Kolwaii by Virtuals (VIBES) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kolwaii by Virtuals (VIBES), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 413.56K $ 413.56K $ 413.56K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 413.56K $ 413.56K $ 413.56K Historyczne maksimum: $ 0.02029524 $ 0.02029524 $ 0.02029524 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00041464 $ 0.00041464 $ 0.00041464 Dowiedz się więcej o cenie Kolwaii by Virtuals (VIBES) Tokenomika Kolwaii by Virtuals (VIBES): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kolwaii by Virtuals (VIBES) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VIBES, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VIBES. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVIBES tokenomikę, poznaj cenę tokena VIBESna żywo! Prognoza ceny VIBES Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VIBES? Nasza strona z prognozami cen VIBES łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VIBES już teraz! 