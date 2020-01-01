Poznaj tokenomikę Kolana (KOL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KOL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Kolana (KOL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KOL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Kolana (KOL) Kolana is a streamlined dashboard that combines trades, tweets, AI insights, and leaderboards into one coherent flow. Instead of overwhelming users with endless data, it focuses on high-signal information from curated wallets and social accounts. The platform provides live trades and tweets, a rotating AI TL;DR summarizing current trends, and clean performance leaderboards. By starting with the AI brief, checking top performers, scanning tweets, and confirming with trades, users can form a clear market view in just minutes. Built with Svelte, Vite, shadcn-svelte, PocketBase, and Lucide icons, Kolana is designed for speed, transparency, and responsive usability across devices. Oficjalna strona internetowa: https://www.kolanasolana.com/ Kup KOL teraz! Tokenomika i analiza cenowa Kolana (KOL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kolana (KOL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 84.05K $ 84.05K $ 84.05K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 84.05K $ 84.05K $ 84.05K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Kolana (KOL) Tokenomika Kolana (KOL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kolana (KOL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KOL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KOL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKOL tokenomikę, poznaj cenę tokena KOLna żywo! Prognoza ceny KOL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KOL? Nasza strona z prognozami cen KOL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KOL już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.