Giełda MEXC / Cena krypto / Koku The Shikoku ($KOKU) / Tokenomika / Tokenomika Koku The Shikoku ($KOKU) Odkryj kluczowe informacje o Koku The Shikoku ($KOKU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Koku The Shikoku ($KOKU) Koku the Shikoku is a meme coin. He is from the Edo Era and is a valiant member of the Ronin Network. His gambling spirit defines his digital existence. Koku's day begins with a big bowl of Udon noodles, followed by games like Hanafuda or Menko, but Cho-Han is his favourite, as he loves rolling the dice! Koku is the true symbol of Gamba and has his sights on being the number dog on Ronin Network. Oficjalna strona internetowa: https://kokutheshikoku.com/ Kup $KOKU teraz! Tokenomika i analiza cenowa Koku The Shikoku ($KOKU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Koku The Shikoku ($KOKU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 104.04K $ 104.04K $ 104.04K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 104.04K $ 104.04K $ 104.04K Historyczne maksimum: $ 0.0114239 $ 0.0114239 $ 0.0114239 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00010404 $ 0.00010404 $ 0.00010404 Dowiedz się więcej o cenie Koku The Shikoku ($KOKU) Tokenomika Koku The Shikoku ($KOKU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Koku The Shikoku ($KOKU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $KOKU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $KOKU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$KOKU tokenomikę, poznaj cenę tokena $KOKUna żywo! Prognoza ceny $KOKU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $KOKU? Nasza strona z prognozami cen $KOKU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $KOKU już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.