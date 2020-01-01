Poznaj tokenomikę Kochi Inu (KOCHI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KOCHI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Kochi Inu (KOCHI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KOCHI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Kochi Inu (KOCHI) / Tokenomika / Tokenomika Kochi Inu (KOCHI) Odkryj kluczowe informacje o Kochi Inu (KOCHI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Kochi Inu (KOCHI) I am Kochi Inu. The one Japan forgot, yet never tamed. Unlike Shiba and other native breeds, I was never bred for companionship, status, or trend. I am pure, untouched by crossbreeding, born in isolation deep within the mountains of Shikoku. I remain, the rarest of Japan's six native breeds, the ghost of the mountains that walks. I am a symbol of independence, resilience, and silent strength. Welcome to the Kochi fam. I am Kochi Inu. The one Japan forgot, yet never tamed. Unlike Shiba and other native breeds, I was never bred for companionship, status, or trend. I am pure, untouched by crossbreeding, born in isolation deep within the mountains of Shikoku. I remain, the rarest of Japan's six native breeds, the ghost of the mountains that walks. I am a symbol of independence, resilience, and silent strength. Welcome to the Kochi fam. Oficjalna strona internetowa: https://www.kochifam.com/ Kup KOCHI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Kochi Inu (KOCHI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kochi Inu (KOCHI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.63K $ 9.63K $ 9.63K Całkowita podaż: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Podaż w obiegu: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.63K $ 9.63K $ 9.63K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Kochi Inu (KOCHI) Tokenomika Kochi Inu (KOCHI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kochi Inu (KOCHI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KOCHI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KOCHI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKOCHI tokenomikę, poznaj cenę tokena KOCHIna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.