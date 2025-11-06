GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Kobe the Shiba Inu to 0.00006636 USD. Śledź aktualizacje cen KOBE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KOBE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Kobe the Shiba Inu to 0.00006636 USD. Śledź aktualizacje cen KOBE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KOBE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o KOBE

Informacje o cenie KOBE

Czym jest KOBE

Oficjalna strona internetowa KOBE

Tokenomika KOBE

Prognoza cen KOBE

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Kobe the Shiba Inu

Cena Kobe the Shiba Inu (KOBE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 KOBE do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Kobe the Shiba Inu (KOBE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:44:42 (UTC+8)

Informacje o cenie Kobe the Shiba Inu (KOBE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.206835
$ 0.206835$ 0.206835

$ 0.00002782
$ 0.00002782$ 0.00002782

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena Kobe the Shiba Inu (KOBE) wynosi $0.00006636. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KOBE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KOBE w historii to $ 0.206835, a najniższy to $ 0.00002782.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KOBE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kobe the Shiba Inu (KOBE)

$ 6.64K
$ 6.64K$ 6.64K

--
----

$ 6.64K
$ 6.64K$ 6.64K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Kobe the Shiba Inu wynosi $ 6.64K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KOBE w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.64K.

Historia ceny Kobe the Shiba Inu (KOBE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Kobe the Shiba Inu do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Kobe the Shiba Inu do USD wyniosła $ +0.0000007797.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Kobe the Shiba Inu do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Kobe the Shiba Inu do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ +0.0000007797+1.18%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Kobe the Shiba Inu (KOBE)

The Kobe Inu ($KOBE) project is a heartfelt, community-driven meme token inspired by the resilient spirit of two Shiba Inu dogs named Kobe, both rescued and championed by DC Shiba Inu Rescue (DC SIR). Drawing from their real-life stories of abandonment, fear, and triumphant adaptation, $KOBE embodies themes of second chances, loyalty, and the unbreakable bond between humans and pups. As an Ethereum-based ERC-20 token, it blends viral meme culture with genuine philanthropy—think Dogecoin's fun vibes meets a purpose-driven narrative. The project aims to build a global pack of holders who rally around animal welfare, particularly for senior Shiba Inus, while fostering a playful ecosystem where memes, art, and stories celebrate canine resilience. At its core, $KOBE isn't just a token; it's a digital tail-wag for overlooked underdogs, turning heartbreak into hope one transaction at a time. (248 characters)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Kobe the Shiba Inu (KOBE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Kobe the Shiba Inu (w USD)

Jaka będzie wartość Kobe the Shiba Inu (KOBE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Kobe the Shiba Inu (KOBE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Kobe the Shiba Inu.

Sprawdź teraz prognozę ceny Kobe the Shiba Inu!

KOBE na lokalne waluty

Tokenomika Kobe the Shiba Inu (KOBE)

Zrozumienie tokenomiki Kobe the Shiba Inu (KOBE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KOBEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Kobe the Shiba Inu (KOBE)

Jaka jest dziś wartość Kobe the Shiba Inu (KOBE)?
Aktualna cena KOBE w USD wynosi 0.00006636USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KOBE do USD?
Aktualna cena KOBE w USD wynosi $ 0.00006636. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Kobe the Shiba Inu?
Kapitalizacja rynkowa dla KOBE wynosi $ 6.64K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KOBE w obiegu?
W obiegu KOBE znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KOBE?
KOBE osiąga ATH w wysokości 0.206835 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KOBE?
KOBE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00002782 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KOBE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KOBE wynosi -- USD.
Czy w tym roku KOBE pójdzie wyżej?
KOBE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KOBE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:44:42 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Kobe the Shiba Inu (KOBE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,167.36
$103,167.36$103,167.36

-0.53%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,372.09
$3,372.09$3,372.09

-0.77%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.75
$158.75$158.75

-1.10%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.88
$1,477.88$1,477.88

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,167.36
$103,167.36$103,167.36

-0.53%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,372.09
$3,372.09$3,372.09

-0.77%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3236
$2.3236$2.3236

+2.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.75
$158.75$158.75

-1.10%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0870
$1.0870$1.0870

+0.16%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000634
$0.0000000634$0.0000000634

+319.86%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2164
$0.2164$0.2164

+332.80%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000007000
$0.000007000$0.000007000

+270.76%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004453
$0.000000000000000000004453$0.000000000000000000004453

+102.31%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.24962
$0.24962$0.24962

+96.90%