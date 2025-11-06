Informacje o cenie Kobe the Shiba Inu (KOBE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.206835$ 0.206835 $ 0.206835 Najniższa cena $ 0.00002782$ 0.00002782 $ 0.00002782 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Kobe the Shiba Inu (KOBE) wynosi $0.00006636. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KOBE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KOBE w historii to $ 0.206835, a najniższy to $ 0.00002782.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KOBE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kobe the Shiba Inu (KOBE)

Kapitalizacja rynkowa $ 6.64K$ 6.64K $ 6.64K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 6.64K$ 6.64K $ 6.64K Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Kobe the Shiba Inu wynosi $ 6.64K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KOBE w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.64K.