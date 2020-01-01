Poznaj tokenomikę KNOX Dollar (KNOX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KNOX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę KNOX Dollar (KNOX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KNOX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / KNOX Dollar (KNOX) / Tokenomika / Tokenomika KNOX Dollar (KNOX) Odkryj kluczowe informacje o KNOX Dollar (KNOX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o KNOX Dollar (KNOX) KNOX Dollar is a fortified, RWA-backed stablecoin KNOX Dollar is a fortified, RWA-backed stablecoin Oficjalna strona internetowa: https://app.reserve.org/arbitrum/token/0x0bbf664d46becc28593368c97236faa0fb397595/overview Kup KNOX teraz! Tokenomika i analiza cenowa KNOX Dollar (KNOX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KNOX Dollar (KNOX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 44.55K $ 44.55K $ 44.55K Całkowita podaż: $ 41.05K $ 41.05K $ 41.05K Podaż w obiegu: $ 41.05K $ 41.05K $ 41.05K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 44.55K $ 44.55K $ 44.55K Historyczne maksimum: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Historyczne minimum: $ 0.978369 $ 0.978369 $ 0.978369 Aktualna cena: $ 1.085 $ 1.085 $ 1.085 Dowiedz się więcej o cenie KNOX Dollar (KNOX) Tokenomika KNOX Dollar (KNOX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KNOX Dollar (KNOX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KNOX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KNOX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKNOX tokenomikę, poznaj cenę tokena KNOXna żywo! Prognoza ceny KNOX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KNOX? Nasza strona z prognozami cen KNOX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KNOX już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.