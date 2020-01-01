Tokenomika KleeKai (KLEE)
Informacje o KleeKai (KLEE)
KleeKai was launched as a meme coin, however now sports a unique and addictive game ""KleeRun"" - a P2E game which is enjoyable for all ages!
This token was a fair-launch and rewards all holders with a 2% reflection feature that redistributes tokens among the holders every Buy, Swap & Sell.
The total supply of this token is (100 Quadrillion) 100,000,000,000,000,000 & to make this token more unique the liquidity has been burned complete to a dead address where it can no longer be withdrawn. This means, $KLEE is always going to be around & can not have the liquidity pulled from the pool - RUG pulls are not possible with this token.
Invest today in the future of Blockchain gaming!
Tokenomika i analiza cenowa KleeKai (KLEE)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KleeKai (KLEE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika KleeKai (KLEE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki KleeKai (KLEE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów KLEE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów KLEE.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszKLEE tokenomikę, poznaj cenę tokena KLEEna żywo!
Prognoza ceny KLEE
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KLEE? Nasza strona z prognozami cen KLEE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.