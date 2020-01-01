Poznaj tokenomikę KleeKai (KLEE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KLEE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę KleeKai (KLEE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KLEE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / KleeKai (KLEE) / Tokenomika / Tokenomika KleeKai (KLEE) Odkryj kluczowe informacje o KleeKai (KLEE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o KleeKai (KLEE) KleeKai was launched as a meme coin, however now sports a unique and addictive game ""KleeRun"" - a P2E game which is enjoyable for all ages! This token was a fair-launch and rewards all holders with a 2% reflection feature that redistributes tokens among the holders every Buy, Swap & Sell. The total supply of this token is (100 Quadrillion) 100,000,000,000,000,000 & to make this token more unique the liquidity has been burned complete to a dead address where it can no longer be withdrawn. This means, $KLEE is always going to be around & can not have the liquidity pulled from the pool - RUG pulls are not possible with this token. Invest today in the future of Blockchain gaming! KleeKai was launched as a meme coin, however now sports a unique and addictive game ""KleeRun"" - a P2E game which is enjoyable for all ages! This token was a fair-launch and rewards all holders with a 2% reflection feature that redistributes tokens among the holders every Buy, Swap & Sell. The total supply of this token is (100 Quadrillion) 100,000,000,000,000,000 & to make this token more unique the liquidity has been burned complete to a dead address where it can no longer be withdrawn. This means, $KLEE is always going to be around & can not have the liquidity pulled from the pool - RUG pulls are not possible with this token. Invest today in the future of Blockchain gaming! Oficjalna strona internetowa: https://klee.games/ Biała księga: https://klee-games.gitbook.io/documentation/ Kup KLEE teraz! Tokenomika i analiza cenowa KleeKai (KLEE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KleeKai (KLEE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 333.50K $ 333.50K $ 333.50K Całkowita podaż: $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T Podaż w obiegu: $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 333.50K $ 333.50K $ 333.50K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie KleeKai (KLEE) Tokenomika KleeKai (KLEE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KleeKai (KLEE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KLEE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KLEE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKLEE tokenomikę, poznaj cenę tokena KLEEna żywo! Prognoza ceny KLEE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KLEE? Nasza strona z prognozami cen KLEE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KLEE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.