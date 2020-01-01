Poznaj tokenomikę Kitten Wif Hat (KWIF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KWIF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Kitten Wif Hat (KWIF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KWIF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Kitten Wif Hat (KWIF) / Tokenomika / Tokenomika Kitten Wif Hat (KWIF) Odkryj kluczowe informacje o Kitten Wif Hat (KWIF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Kitten Wif Hat (KWIF) Kitten Wif Hat (KWIF) is a memecoin collectible being the first token created by pumpfun cofounder, Alon. KWIF is the first ever Animal, Cat, Wif & Hat token on pumpfun Kitten Wif Hat (KWIF) is a memecoin collectible being the first token created by pumpfun cofounder, Alon. KWIF is the first ever Animal, Cat, Wif & Hat token on pumpfun Oficjalna strona internetowa: https://kwif.io/ Biała księga: https://x.com/kwif_on_sol Kup KWIF teraz! Tokenomika i analiza cenowa Kitten Wif Hat (KWIF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kitten Wif Hat (KWIF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 126.72K $ 126.72K $ 126.72K Całkowita podaż: $ 996.24M $ 996.24M $ 996.24M Podaż w obiegu: $ 996.24M $ 996.24M $ 996.24M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 126.72K $ 126.72K $ 126.72K Historyczne maksimum: $ 0.00474081 $ 0.00474081 $ 0.00474081 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0001262 $ 0.0001262 $ 0.0001262 Dowiedz się więcej o cenie Kitten Wif Hat (KWIF) Tokenomika Kitten Wif Hat (KWIF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kitten Wif Hat (KWIF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KWIF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KWIF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKWIF tokenomikę, poznaj cenę tokena KWIFna żywo! Prognoza ceny KWIF Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KWIF? Nasza strona z prognozami cen KWIF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KWIF już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.