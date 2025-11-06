Informacje o cenie Kira AI (KIRA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.257228$ 0.257228 $ 0.257228 Najniższa cena $ 0.00555229$ 0.00555229 $ 0.00555229 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) +6.16% Zmiana ceny (7D) +6.16%

Aktualna cena Kira AI (KIRA) wynosi $0.0061399. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KIRA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KIRA w historii to $ 0.257228, a najniższy to $ 0.00555229.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KIRA zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o +6.16% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kira AI (KIRA)

Kapitalizacja rynkowa $ 6.14K$ 6.14K $ 6.14K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 6.14K$ 6.14K $ 6.14K Podaż w obiegu 1.00M 1.00M 1.00M Całkowita podaż 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Kira AI wynosi $ 6.14K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KIRA w obiegu wynosi 1.00M, przy całkowitej podaży 1000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.14K.