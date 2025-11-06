GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Kira AI to 0.0061399 USD. Śledź aktualizacje cen KIRA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KIRA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Kira AI to 0.0061399 USD. Śledź aktualizacje cen KIRA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KIRA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o KIRA

Informacje o cenie KIRA

Czym jest KIRA

Biała księga KIRA

Oficjalna strona internetowa KIRA

Tokenomika KIRA

Prognoza cen KIRA

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Kira AI

Cena Kira AI (KIRA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 KIRA do USD:

$0.0061399
$0.0061399$0.0061399
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Kira AI (KIRA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:44:04 (UTC+8)

Informacje o cenie Kira AI (KIRA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.257228
$ 0.257228$ 0.257228

$ 0.00555229
$ 0.00555229$ 0.00555229

--

--

+6.16%

+6.16%

Aktualna cena Kira AI (KIRA) wynosi $0.0061399. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KIRA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KIRA w historii to $ 0.257228, a najniższy to $ 0.00555229.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KIRA zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o +6.16% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kira AI (KIRA)

$ 6.14K
$ 6.14K$ 6.14K

--
----

$ 6.14K
$ 6.14K$ 6.14K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Kira AI wynosi $ 6.14K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KIRA w obiegu wynosi 1.00M, przy całkowitej podaży 1000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.14K.

Historia ceny Kira AI (KIRA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Kira AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Kira AI do USD wyniosła $ -0.0008334607.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Kira AI do USD wyniosła $ -0.0008832798.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Kira AI do USD wyniosła $ -0.2287518759173222.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0008334607-13.57%
60 dni$ -0.0008832798-14.38%
90 dni$ -0.2287518759173222-97.38%

Co to jest Kira AI (KIRA)

KIRA: The Autonomous Execution Engine for Web3

Web3 isn’t just programmable anymore. It’s becoming sentient.

KIRA transforms user intent into live onchain execution. It understands prompts, routes capital, deploys contracts, manages timing, and protects trades through a unified autonomous engine built for the decentralized stack.

At its core, KIRA blends real-time market intelligence with smart automation. It validates trades before they happen, monitors gas conditions, adapts strategies mid-flow, and enables seamless execution across protocols and chains.

Autonomy isn’t coming. It’s already online

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Kira AI (w USD)

Jaka będzie wartość Kira AI (KIRA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Kira AI (KIRA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Kira AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny Kira AI!

KIRA na lokalne waluty

Tokenomika Kira AI (KIRA)

Zrozumienie tokenomiki Kira AI (KIRA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KIRAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Kira AI (KIRA)

Jaka jest dziś wartość Kira AI (KIRA)?
Aktualna cena KIRA w USD wynosi 0.0061399USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KIRA do USD?
Aktualna cena KIRA w USD wynosi $ 0.0061399. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Kira AI?
Kapitalizacja rynkowa dla KIRA wynosi $ 6.14K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KIRA w obiegu?
W obiegu KIRA znajduje się 1.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KIRA?
KIRA osiąga ATH w wysokości 0.257228 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KIRA?
KIRA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00555229 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KIRA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KIRA wynosi -- USD.
Czy w tym roku KIRA pójdzie wyżej?
KIRA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KIRA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:44:04 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Kira AI (KIRA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,149.55
$103,149.55$103,149.55

-0.55%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,372.59
$3,372.59$3,372.59

-0.76%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.71
$158.71$158.71

-1.12%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.86
$1,477.86$1,477.86

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,149.55
$103,149.55$103,149.55

-0.55%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,372.59
$3,372.59$3,372.59

-0.76%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3224
$2.3224$2.3224

+2.02%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.71
$158.71$158.71

-1.12%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0870
$1.0870$1.0870

+0.16%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000671
$0.0000000671$0.0000000671

+344.37%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2162
$0.2162$0.2162

+332.40%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000007000
$0.000007000$0.000007000

+270.76%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004453
$0.000000000000000000004453$0.000000000000000000004453

+102.31%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.24929
$0.24929$0.24929

+96.64%