Informacje o cenie Kintsu Staked Hype (SHYPE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 39.46 $ 39.46 $ 39.46 Minimum 24h $ 41.87 $ 41.87 $ 41.87 Maksimum 24h Minimum 24h $ 39.46$ 39.46 $ 39.46 Maksimum 24h $ 41.87$ 41.87 $ 41.87 Historyczne maksimum $ 53.2$ 53.2 $ 53.2 Najniższa cena $ 29.91$ 29.91 $ 29.91 Zmiana ceny (1H) +0.89% Zmiana ceny (1D) +1.81% Zmiana ceny (7D) -14.84% Zmiana ceny (7D) -14.84%

Aktualna cena Kintsu Staked Hype (SHYPE) wynosi $40.76. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SHYPE wahał się między $ 39.46 a $ 41.87, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SHYPE w historii to $ 53.2, a najniższy to $ 29.91.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SHYPE zmieniły się o +0.89% w ciągu ostatniej godziny, o +1.81% w ciągu 24 godzin i o -14.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Kapitalizacja rynkowa $ 234.37K$ 234.37K $ 234.37K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 234.37K$ 234.37K $ 234.37K Podaż w obiegu 5.75K 5.75K 5.75K Całkowita podaż 5,752.856860613775 5,752.856860613775 5,752.856860613775

Obecna kapitalizacja rynkowa Kintsu Staked Hype wynosi $ 234.37K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SHYPE w obiegu wynosi 5.75K, przy całkowitej podaży 5752.856860613775. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 234.37K.