Aktualna cena Kintsu Staked Hype to 40.76 USD. Śledź aktualizacje cen SHYPE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SHYPE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SHYPE

Informacje o cenie SHYPE

Czym jest SHYPE

Oficjalna strona internetowa SHYPE

Tokenomika SHYPE

Prognoza cen SHYPE

Cena Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Aktualna cena 1 SHYPE do USD:

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
Kintsu Staked Hype (SHYPE) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Kintsu Staked Hype (SHYPE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Aktualna cena Kintsu Staked Hype (SHYPE) wynosi $40.76. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SHYPE wahał się między $ 39.46 a $ 41.87, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SHYPE w historii to $ 53.2, a najniższy to $ 29.91.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SHYPE zmieniły się o +0.89% w ciągu ostatniej godziny, o +1.81% w ciągu 24 godzin i o -14.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Obecna kapitalizacja rynkowa Kintsu Staked Hype wynosi $ 234.37K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SHYPE w obiegu wynosi 5.75K, przy całkowitej podaży 5752.856860613775. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 234.37K.

Historia ceny Kintsu Staked Hype (SHYPE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Kintsu Staked Hype do USD wyniosła $ +0.72307.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Kintsu Staked Hype do USD wyniosła $ -5.3190536440.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Kintsu Staked Hype do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Kintsu Staked Hype do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.72307+1.81%
30 Dni$ -5.3190536440-13.04%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Kintsu is a liquid staking protocol on Hyperliquid that transforms validator curation into a competitive governance game. Its mission is to strengthen Hyperliquid’s validator set and unlock new capital efficiency by turning staked HYPE into sHYPE — a fully composable liquid staking token for the Hyperliquid ecosystem.

Kintsu is built on CoreWriter, Hyperliquid’s system contract for bridging HyperCore and HyperEVM. CoreWriter ensures that liquid staking is not siloed to the EVM layer:

  • Validator delegations, trading actions, and DeFi strategies all connect directly through CoreWriter.
  • sHYPE can move seamlessly between HyperCore’s trading engine and HyperEVM’s DeFi applications.
  • This makes sHYPE a natively composable collateral asset — one that aligns validator security with on-chain capital efficiency.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Kintsu Staked Hype (w USD)

Jaka będzie wartość Kintsu Staked Hype (SHYPE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Kintsu Staked Hype (SHYPE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Kintsu Staked Hype.

Sprawdź teraz prognozę ceny Kintsu Staked Hype!

SHYPE na lokalne waluty

Tokenomika Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Zrozumienie tokenomiki Kintsu Staked Hype (SHYPE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SHYPEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Jaka jest dziś wartość Kintsu Staked Hype (SHYPE)?
Aktualna cena SHYPE w USD wynosi 40.76USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SHYPE do USD?
Aktualna cena SHYPE w USD wynosi $ 40.76. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Kintsu Staked Hype?
Kapitalizacja rynkowa dla SHYPE wynosi $ 234.37K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SHYPE w obiegu?
W obiegu SHYPE znajduje się 5.75K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SHYPE?
SHYPE osiąga ATH w wysokości 53.2 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SHYPE?
SHYPE zaliczył cenę ATL w wysokości 29.91 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SHYPE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SHYPE wynosi -- USD.
Czy w tym roku SHYPE pójdzie wyżej?
SHYPE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SHYPE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

