Giełda MEXC / Cena krypto / King Shiba (KINGSHIB) / Tokenomika / Tokenomika King Shiba (KINGSHIB) Odkryj kluczowe informacje o King Shiba (KINGSHIB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o King Shiba (KINGSHIB) The King of the Shiba Kingdom has arrived to the Binance Smart Chain to provide his subjects protection for their investments and rewards for their fealty. King Shiba banishes all reward tokens from his lands, instead providing the kingdom reflection and daily burns to give it the best chance to moon. Sell all peasant shiba and floki tokens you hold and pay tribute to the King of Shibas! The King Shiba Team has proven experience delivering safe crypto projects with the marketing connections that can rocket us to the moon. Trust is earnt through honesty and consistent performance, and we look forward to earning the community's trust in this project. Oficjalna strona internetowa: https://www.kingshibaofficial.com/ Kup KINGSHIB teraz! Tokenomika i analiza cenowa King Shiba (KINGSHIB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla King Shiba (KINGSHIB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 612.96K $ 612.96K $ 612.96K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 296.69M $ 296.69M $ 296.69M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.07M $ 2.07M $ 2.07M Historyczne maksimum: $ 0.191508 $ 0.191508 $ 0.191508 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00206601 $ 0.00206601 $ 0.00206601 Dowiedz się więcej o cenie King Shiba (KINGSHIB) Tokenomika King Shiba (KINGSHIB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki King Shiba (KINGSHIB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KINGSHIB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KINGSHIB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKINGSHIB tokenomikę, poznaj cenę tokena KINGSHIBna żywo! Prognoza ceny KINGSHIB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KINGSHIB? Nasza strona z prognozami cen KINGSHIB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KINGSHIB już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.