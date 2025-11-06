Informacje o cenie Kinetix Finance Token (KAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00030787 $ 0.00030787 $ 0.00030787 Minimum 24h $ 0.00033097 $ 0.00033097 $ 0.00033097 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00030787$ 0.00030787 $ 0.00030787 Maksimum 24h $ 0.00033097$ 0.00033097 $ 0.00033097 Historyczne maksimum $ 0.03611293$ 0.03611293 $ 0.03611293 Najniższa cena $ 0.00030787$ 0.00030787 $ 0.00030787 Zmiana ceny (1H) +0.37% Zmiana ceny (1D) +6.04% Zmiana ceny (7D) -18.24% Zmiana ceny (7D) -18.24%

Aktualna cena Kinetix Finance Token (KAI) wynosi $0.00032829. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KAI wahał się między $ 0.00030787 a $ 0.00033097, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KAI w historii to $ 0.03611293, a najniższy to $ 0.00030787.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KAI zmieniły się o +0.37% w ciągu ostatniej godziny, o +6.04% w ciągu 24 godzin i o -18.24% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kinetix Finance Token (KAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 316.94K$ 316.94K $ 316.94K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 328.32K$ 328.32K $ 328.32K Podaż w obiegu 965.33M 965.33M 965.33M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Kinetix Finance Token wynosi $ 316.94K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KAI w obiegu wynosi 965.33M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 328.32K.