Aktualna cena Kinetix Finance Token to 0.00032829 USD. Śledź aktualizacje cen KAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KAI łatwo w MEXC już teraz.

Cena Kinetix Finance Token (KAI)

$0.00032828
+6.00%1D
+6.00%1D
Kinetix Finance Token (KAI) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Kinetix Finance Token (KAI) (USD)

$ 0.00030787
$ 0.00030787$ 0.00030787
$ 0.00033097
$ 0.00033097$ 0.00033097
$ 0.00030787
$ 0.00030787$ 0.00030787

$ 0.00033097
$ 0.00033097$ 0.00033097

ATH: $ 0.03611293
$ 0.03611293$ 0.03611293

ATL: $ 0.00030787
$ 0.00030787$ 0.00030787

+0.37%

+6.04%

-18.24%

-18.24%

Aktualna cena Kinetix Finance Token (KAI) wynosi $0.00032829. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KAI wahał się między $ 0.00030787 a $ 0.00033097, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KAI w historii to $ 0.03611293, a najniższy to $ 0.00030787.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KAI zmieniły się o +0.37% w ciągu ostatniej godziny, o +6.04% w ciągu 24 godzin i o -18.24% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kinetix Finance Token (KAI)

Obecna kapitalizacja rynkowa Kinetix Finance Token wynosi $ 316.94K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KAI w obiegu wynosi 965.33M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 328.32K.

Historia ceny Kinetix Finance Token (KAI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Kinetix Finance Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Kinetix Finance Token do USD wyniosła $ -0.0002246890.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Kinetix Finance Token do USD wyniosła $ -0.0002198368.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Kinetix Finance Token do USD wyniosła $ -0.0009506292883633034.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+6.04%
30 Dni$ -0.0002246890-68.44%
60 dni$ -0.0002198368-66.96%
90 dni$ -0.0009506292883633034-74.33%

Co to jest Kinetix Finance Token (KAI)

Kinetix is building a next generation AI-powered DeFi Hub providing a suite of the most sophisticated DeFi instruments in the Web3 landscape at the intersection of AI. Kinetix DeFi Hub users are able to take on up to 100x leverage on cryptocurrencies, forex and commodities, swap, make cross-chain swaps, provide liquidity to multiple pools, use multiple bridges, farm, perform on/off ramps and more.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Kinetix Finance Token (KAI)

Prognoza ceny Kinetix Finance Token (w USD)

Jaka będzie wartość Kinetix Finance Token (KAI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Kinetix Finance Token (KAI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Kinetix Finance Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny Kinetix Finance Token!

KAI na lokalne waluty

Tokenomika Kinetix Finance Token (KAI)

Zrozumienie tokenomiki Kinetix Finance Token (KAI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KAIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Kinetix Finance Token (KAI)

Jaka jest dziś wartość Kinetix Finance Token (KAI)?
Aktualna cena KAI w USD wynosi 0.00032829USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KAI do USD?
Aktualna cena KAI w USD wynosi $ 0.00032829. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Kinetix Finance Token?
Kapitalizacja rynkowa dla KAI wynosi $ 316.94K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KAI w obiegu?
W obiegu KAI znajduje się 965.33M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KAI?
KAI osiąga ATH w wysokości 0.03611293 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KAI?
KAI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00030787 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KAI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KAI wynosi -- USD.
Czy w tym roku KAI pójdzie wyżej?
KAI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KAI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:42:52 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

