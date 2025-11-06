GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Kinetiq Staked HYPE to 41.03 USD. Śledź aktualizacje cen KHYPE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KHYPE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Kinetiq Staked HYPE to 41.03 USD. Śledź aktualizacje cen KHYPE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KHYPE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o KHYPE

Informacje o cenie KHYPE

Czym jest KHYPE

Oficjalna strona internetowa KHYPE

Tokenomika KHYPE

Prognoza cen KHYPE

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Kinetiq Staked HYPE

Cena Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 KHYPE do USD:

$41.02
$41.02$41.02
+1.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:42:45 (UTC+8)

Informacje o cenie Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 39.82
$ 39.82$ 39.82
Minimum 24h
$ 42.23
$ 42.23$ 42.23
Maksimum 24h

$ 39.82
$ 39.82$ 39.82

$ 42.23
$ 42.23$ 42.23

$ 59.44
$ 59.44$ 59.44

$ 29.77
$ 29.77$ 29.77

+0.78%

+1.87%

-16.00%

-16.00%

Aktualna cena Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) wynosi $41.03. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KHYPE wahał się między $ 39.82 a $ 42.23, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KHYPE w historii to $ 59.44, a najniższy to $ 29.77.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KHYPE zmieniły się o +0.78% w ciągu ostatniej godziny, o +1.87% w ciągu 24 godzin i o -16.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

$ 1.42B
$ 1.42B$ 1.42B

--
----

$ 1.42B
$ 1.42B$ 1.42B

34.51M
34.51M 34.51M

34,505,436.27443798
34,505,436.27443798 34,505,436.27443798

Obecna kapitalizacja rynkowa Kinetiq Staked HYPE wynosi $ 1.42B, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KHYPE w obiegu wynosi 34.51M, przy całkowitej podaży 34505436.27443798. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.42B.

Historia ceny Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Kinetiq Staked HYPE do USD wyniosła $ +0.752416.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Kinetiq Staked HYPE do USD wyniosła $ -5.3456797130.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Kinetiq Staked HYPE do USD wyniosła $ -5.1539711410.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Kinetiq Staked HYPE do USD wyniosła $ +0.08899510839554.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.752416+1.87%
30 Dni$ -5.3456797130-13.02%
60 dni$ -5.1539711410-12.56%
90 dni$ +0.08899510839554+0.22%

Co to jest Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Kinetiq Staked HYPE (w USD)

Jaka będzie wartość Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Kinetiq Staked HYPE.

Sprawdź teraz prognozę ceny Kinetiq Staked HYPE!

KHYPE na lokalne waluty

Tokenomika Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

Zrozumienie tokenomiki Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KHYPEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

Jaka jest dziś wartość Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)?
Aktualna cena KHYPE w USD wynosi 41.03USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KHYPE do USD?
Aktualna cena KHYPE w USD wynosi $ 41.03. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Kinetiq Staked HYPE?
Kapitalizacja rynkowa dla KHYPE wynosi $ 1.42B USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KHYPE w obiegu?
W obiegu KHYPE znajduje się 34.51M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KHYPE?
KHYPE osiąga ATH w wysokości 59.44 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KHYPE?
KHYPE zaliczył cenę ATL w wysokości 29.77 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KHYPE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KHYPE wynosi -- USD.
Czy w tym roku KHYPE pójdzie wyżej?
KHYPE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KHYPE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:42:45 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,607.37
$103,607.37$103,607.37

-0.11%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,435.41
$3,435.41$3,435.41

+1.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.12
$162.12$162.12

+0.99%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.94
$1,477.94$1,477.94

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,607.37
$103,607.37$103,607.37

-0.11%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,435.41
$3,435.41$3,435.41

+1.08%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3587
$2.3587$2.3587

+3.61%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.12
$162.12$162.12

+0.99%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1479
$1.1479$1.1479

+5.77%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03510
$0.03510$0.03510

+40.40%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00384
$0.00384$0.00384

-48.80%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010435
$0.000010435$0.000010435

+452.70%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2155
$0.2155$0.2155

+331.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5142
$1.5142$1.5142

+86.66%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01886
$0.01886$0.01886

+50.88%