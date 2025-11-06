Informacje o cenie Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 39.82 $ 39.82 $ 39.82 Minimum 24h $ 42.23 $ 42.23 $ 42.23 Maksimum 24h Minimum 24h $ 39.82$ 39.82 $ 39.82 Maksimum 24h $ 42.23$ 42.23 $ 42.23 Historyczne maksimum $ 59.44$ 59.44 $ 59.44 Najniższa cena $ 29.77$ 29.77 $ 29.77 Zmiana ceny (1H) +0.78% Zmiana ceny (1D) +1.87% Zmiana ceny (7D) -16.00% Zmiana ceny (7D) -16.00%

Aktualna cena Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) wynosi $41.03. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KHYPE wahał się między $ 39.82 a $ 42.23, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KHYPE w historii to $ 59.44, a najniższy to $ 29.77.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KHYPE zmieniły się o +0.78% w ciągu ostatniej godziny, o +1.87% w ciągu 24 godzin i o -16.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.42B$ 1.42B $ 1.42B Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.42B$ 1.42B $ 1.42B Podaż w obiegu 34.51M 34.51M 34.51M Całkowita podaż 34,505,436.27443798 34,505,436.27443798 34,505,436.27443798

Obecna kapitalizacja rynkowa Kinetiq Staked HYPE wynosi $ 1.42B, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KHYPE w obiegu wynosi 34.51M, przy całkowitej podaży 34505436.27443798. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.42B.