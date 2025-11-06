Informacje o cenie Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 39.89 $ 39.89 $ 39.89 Minimum 24h $ 42.5 $ 42.5 $ 42.5 Maksimum 24h Minimum 24h $ 39.89$ 39.89 $ 39.89 Maksimum 24h $ 42.5$ 42.5 $ 42.5 Historyczne maksimum $ 51.63$ 51.63 $ 51.63 Najniższa cena $ 29.62$ 29.62 $ 29.62 Zmiana ceny (1H) +0.77% Zmiana ceny (1D) +2.25% Zmiana ceny (7D) -14.47% Zmiana ceny (7D) -14.47%

Aktualna cena Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) wynosi $41.4. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VKHYPE wahał się między $ 39.89 a $ 42.5, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VKHYPE w historii to $ 51.63, a najniższy to $ 29.62.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VKHYPE zmieniły się o +0.77% w ciągu ostatniej godziny, o +2.25% w ciągu 24 godzin i o -14.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)

Kapitalizacja rynkowa $ 342.57M$ 342.57M $ 342.57M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 342.57M$ 342.57M $ 342.57M Podaż w obiegu 8.28M 8.28M 8.28M Całkowita podaż 8,276,124.108015353 8,276,124.108015353 8,276,124.108015353

Obecna kapitalizacja rynkowa Kinetiq Earn Vault wynosi $ 342.57M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VKHYPE w obiegu wynosi 8.28M, przy całkowitej podaży 8276124.108015353. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 342.57M.