Poznaj tokenomikę Kiirocoin (KIIRO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KIIRO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Kiirocoin (KIIRO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KIIRO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Kiirocoin (KIIRO) / Tokenomika / Tokenomika Kiirocoin (KIIRO) Odkryj kluczowe informacje o Kiirocoin (KIIRO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Kiirocoin (KIIRO) Kiiro Chain's overarching vision is firmly anchored in the creation of an infinitely scalable distributed high-performance computing network. This network is poised to emerge as a pivotal cornerstone within the landscape of AI-integrated metaverse technologies. By harnessing the potential of this network, Kiiro Chain aspires to establish itself as a market leader and become the most important computing infrastructure in the era of AI. Kiiro Chain's overarching vision is firmly anchored in the creation of an infinitely scalable distributed high-performance computing network. This network is poised to emerge as a pivotal cornerstone within the landscape of AI-integrated metaverse technologies. By harnessing the potential of this network, Kiiro Chain aspires to establish itself as a market leader and become the most important computing infrastructure in the era of AI. Oficjalna strona internetowa: https://kiirocoin.org Biała księga: https://kiirocoin.org/assets/docs/Kiiro_Whitepaper.pdf Kup KIIRO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Kiirocoin (KIIRO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kiirocoin (KIIRO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 23.36K $ 23.36K $ 23.36K Całkowita podaż: $ 16.66M $ 16.66M $ 16.66M Podaż w obiegu: $ 16.66M $ 16.66M $ 16.66M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.36K $ 23.36K $ 23.36K Historyczne maksimum: $ 0.928142 $ 0.928142 $ 0.928142 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00140169 $ 0.00140169 $ 0.00140169 Dowiedz się więcej o cenie Kiirocoin (KIIRO) Tokenomika Kiirocoin (KIIRO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kiirocoin (KIIRO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KIIRO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KIIRO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKIIRO tokenomikę, poznaj cenę tokena KIIROna żywo! Prognoza ceny KIIRO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KIIRO? Nasza strona z prognozami cen KIIRO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KIIRO już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.