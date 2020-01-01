Poznaj tokenomikę KHADIJA (KHA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KHA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę KHADIJA (KHA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KHA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika KHADIJA (KHA) Odkryj kluczowe informacje o KHADIJA (KHA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o KHADIJA (KHA)

The KHA Token is a unique meme coin that represents a Muslim girl and adheres to 100% halal standards, making it an ethical and community-focused cryptocurrency. It is designed to reflect and support the values of the global Muslim community, promoting principles of fairness, transparency, and halal business practices. The token aims to provide a fun yet meaningful way for users to engage with cryptocurrency, knowing that it aligns with Islamic ethical standards. Through KHA Token, the project aspires to create a space where holders can feel confident that their participation in the crypto space is aligned with their faith and values. Additionally, the token may serve as a community-building tool, where users can support halal initiatives, contribute to charitable causes, and partake in a growing ecosystem that respects Islamic principles in finance and commerce.

Oficjalna strona internetowa: https://khadijasol.xyz/

Tokenomika i analiza cenowa KHADIJA (KHA)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KHADIJA (KHA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen.

Kapitalizacja rynkowa: $ 21.72K
Całkowita podaż: $ 999.37M
Podaż w obiegu: $ 999.37M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 21.72K
Historyczne maksimum: $ 0
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika KHADIJA (KHA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki KHADIJA (KHA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KHA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KHA.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.