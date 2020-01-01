Poznaj tokenomikę Kendo AI ($REALKENDO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $REALKENDO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Kendo AI ($REALKENDO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $REALKENDO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Kendo AI ($REALKENDO) / Tokenomika / Tokenomika Kendo AI ($REALKENDO) Odkryj kluczowe informacje o Kendo AI ($REALKENDO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Kendo AI ($REALKENDO) Kendo gives you a safe way to practice sales calls with AI, so you can get better without burning real leads. It's like having a gym for your sales skills, and it's super easy to use. We think this will make sales training faster and way more fun for everyone. Kendo lets you practice actual sales calls and conversations with a trained AI prospect, review and export your calls to show employers your skill level, train your own ai prospect to simulate any offer, vertical, or sales cycle. Oficjalna strona internetowa: https://kendo.ai/ Tokenomika i analiza cenowa Kendo AI ($REALKENDO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kendo AI ($REALKENDO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 16.66K Całkowita podaż: $ 999.16M Podaż w obiegu: $ 986.53M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.87K Historyczne maksimum: $ 0.00306172 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Kendo AI ($REALKENDO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kendo AI ($REALKENDO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $REALKENDO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $REALKENDO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.