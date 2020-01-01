Poznaj tokenomikę Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RSETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RSETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) / Tokenomika / Tokenomika Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) Odkryj kluczowe informacje o Kelp DAO Restaked ETH (RSETH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) rsETH is a Liquid Restaked Token (LRT) issued by Kelp DAO designed to offer liquidity to illiquid assets deposited into restaking platforms, such as EigenLayer. It aims to address the risks and challenges posed by the current offering of restaking rsETH is a Liquid Restaked Token (LRT) issued by Kelp DAO designed to offer liquidity to illiquid assets deposited into restaking platforms, such as EigenLayer. It aims to address the risks and challenges posed by the current offering of restaking Oficjalna strona internetowa: https://kelpdao.xyz/restake/ Biała księga: https://kelpdao.xyz/litepapers/rsETHLitepaper.pdf Kup RSETH teraz! Tokenomika i analiza cenowa Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kelp DAO Restaked ETH (RSETH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.81B $ 1.81B $ 1.81B Całkowita podaż: $ 428.85K $ 428.85K $ 428.85K Podaż w obiegu: $ 428.85K $ 428.85K $ 428.85K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.81B $ 1.81B $ 1.81B Historyczne maksimum: $ 5,190.42 $ 5,190.42 $ 5,190.42 Historyczne minimum: $ 1,029.61 $ 1,029.61 $ 1,029.61 Aktualna cena: $ 4,222.14 $ 4,222.14 $ 4,222.14 Dowiedz się więcej o cenie Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) Tokenomika Kelp DAO Restaked ETH (RSETH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RSETH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RSETH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRSETH tokenomikę, poznaj cenę tokena RSETHna żywo! Prognoza ceny RSETH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RSETH? Nasza strona z prognozami cen RSETH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RSETH już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.