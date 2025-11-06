Informacje o cenie KEKE Terminal (KEKE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.028921$ 0.028921 $ 0.028921 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.35% Zmiana ceny (1D) -0.16% Zmiana ceny (7D) -29.92% Zmiana ceny (7D) -29.92%

Aktualna cena KEKE Terminal (KEKE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KEKE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KEKE w historii to $ 0.028921, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KEKE zmieniły się o +0.35% w ciągu ostatniej godziny, o -0.16% w ciągu 24 godzin i o -29.92% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o KEKE Terminal (KEKE)

Kapitalizacja rynkowa $ 90.01K$ 90.01K $ 90.01K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 90.01K$ 90.01K $ 90.01K Podaż w obiegu 999.99M 999.99M 999.99M Całkowita podaż 999,992,224.190153 999,992,224.190153 999,992,224.190153

Obecna kapitalizacja rynkowa KEKE Terminal wynosi $ 90.01K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KEKE w obiegu wynosi 999.99M, przy całkowitej podaży 999992224.190153. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 90.01K.